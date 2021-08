António Barbosa e a visita à Académica: «Vamos jogar para ganhar»

Apesar do empate caseiro com o Penafiel na 1.ª jornada da 2.ª Liga, a prestação do Varzim não desagradou ao seu treinador, António Barbosa, que esta sexta-feira mostrou confiança num bom resultado em Coimbra, frente à Académica.





"Vamos jogar para ganhar. Esse é o lema da nossa equipa, em todos os jogos, seja em que campo for, dando o nosso máximo que é a exigência do próprio clube", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida, agendada para amanhã (11h00) no Estádio Municipal Sérgio Conceição , em Taveiro.António Barbosa deixou elogios ao adversário, que "tem uma equipa bastante reforçada, bem orientada e quererá no seu ambiente redimir-se do último resultado [goleada sofrida frente ao Rio Ave], o que tornará mais difícil a missão do Varzim". Por isso o técnico alerta que a sua equipa, na máxima força para o duelo com os estudantes, "tem de melhorar em termos ofensivos".