António Barbosa e o desaire com Benfica B: «Sofremos o segundo golo quando tínhamos o ascendente» Teinador do Varzim lamentou ainda o golo anulado na primeira parte do encontro





• Foto: Lusa/EPA