António Barbosa e o duelo com o Benfica B: «Temos de dar resposta positiva»

António Barbosa quer recuperar o bom momento que o Varzim apresentava antes da derrota com o Ac. Viseu na sexta-feira, no jogo em atraso da 8.ª jornada da Liga Sabseg frente ao Benfica B esta quarta-feira.





"É importante ganhar o jogo para entrarmos na rota daquilo que temos pedido, que é a soma de pontos", revelou o técnico do emblema da Póvoa do Varzim, enfatizando a necessidade de voltar às vitórias. "Temos de dar uma resposta positiva e, fundamentalmente, ganhar o jogo".Nesse sentido, o treinador dos Lobos do Mar sabe que a equipa B das águias tem um potencial capaz de causar danos na defesa varzinista."O Benfica B é uma equipa com muitos recursos. Ou seja, para eles um jogo a meio da semana é completamente diferente do que para nós. Percebemos que funciona numa estrutura que vem de cima. As segundas linhas da época passada são quantas delas opções para esta temporada. Uma equipa com qualidade, de jogadores com identidade. É a marca do futebol português em jovens, uma equipa que vem de uma série de resultados com vitórias e resultados dilatados. Uma equipa que explora os seus alas, de trás para a frente e que certamente irá explorar as caraterísticas ofensivas de Henrique [Araújo], que deve alinhar", apontou o técnico de 39 anos.Ainda assim, António Barbosa garante confiar nas capacidades dos seus jogadores para triunfar na receção às águias."Acreditamos que vamos passar o jogo por aquilo que temos vindo a fazer, com pressão ao adversário, principalmente explorando as fortes transições. Vamos procurar tirar proveito das situações ofensivas, do espaço que elas libertam e, fundamentalmente, marcar mais que o adversário. É isso que, por vezes, tem faltado à nossa equipa", concluiu.