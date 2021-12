António Barbosa e o jogo com o Casa Pia: «No ano passado invertemos o ciclo em casa do 1º...»

Atualmente no penúltimo lugar da tabela classificativa, com sete pontos conquistados em 12 jornadas disputadas, o Varzim defronta, esta quinta-feira, o Casa Pia, atual líder do campeonato. Apesar disso, António Barbosa não deixa de encarar o jogo com ambição."Acreditamos neste quadro como uma oportunidade. [O Casa Pia] É uma equipa que vai com uma dinâmica de vitória fantástica, vai em 11 jogos seguidos a pontuar e a maior parte são mesmo vitórias. Em casa ganhou quase sempre e, este ano, conseguiu melhorar ainda mais o plantel. Nós temos algumas limitações, mas temos de as ver como oprotunidades. Teremos 11 jogadores e os substitutos e, acima de tudo, temos a consciência que temos de inverter este ciclo e que o podemos inverter já. No ano passado invertemos o ciclo em casa do 1º classificado", começou por referir o técnico.Assumindo que a estratégia da equipa pode passar por defender em bloco médio-baixo e criar mossa nas transições e explicando que o guarda-redes Tiago Pereira tem estado afastado devido ao facto de a sua filha prematura estar a passar por alguns problemas de saúde, o técnico vincou a importância de os jogadores continuarem a acreditar no seu valor: "Quando entramos num ciclo menos positivo temos dificuldades em fazer aquilo que sabemos fazer bem. No entanto, estamos a procurar relembrar os jogadores aquilo que de bem fizemos. Temos de dar confiança à equipa, que tem valor, e aproveitar esta confiança para delimitar os espaços que podemos explorar no próximo jogo. Temos noção que temos de pontuar, de ganhar jogos e sabemos que temos capacidade para o fazer. Temos é de estar mais atentos às oportunidades e agarrá-las".António Barbosa concluiu refutando a ideia de que a sua equipa seja 'só teoria' e 'nada de prática'. "É melhor saber comunicar do que não saber. No ano passado sofríamos cedo e era um problema. Neste ano marcamos cedo e não conseguimos aguentar e isso é um problema. O que nós queremos é ganhar. O que o treinador mais quer é ganhar e, se chegámos aqui, não foi pelos lindos olhos que temos. Um dos objetivos que tínhamos para este ano era sermos sempre a equipa com mais faltas em todos os jogos, mas não estamos a consegui-lo. Não é fácil quando temos um longo período de adversidade, mas todos queremos vencer, independentemente de jogarmos bem ou mal", rematou.O embate entre o Casa Pia e o Varzim está agendado para as 20h15 desta quinta-feira.