António Barbosa e o jogo com o Rio Ave: «Que seja aguerrido, disputado e com vida»

António Barbosa perspetiva um grande jogo frente ao Rio Ave. O técnico do Varzim espera que o segundo dérbi da temporada seja aguerrido e disputado, de forma a que o público goste, mas deseja que sejam os varzinistas a sorrir no final.





"Quero realçar o regresso do público aos Estádios e quanto a este jogo espero que seja bem disputado, muito aguerrido, com muita vida, com muita vontade das equipas em chegarem às redes adversárias, em busca de golos. Pelo que nos toca vamos procurar fazer um jogo muito sólido, como temos vindo a fazer, que seja orgulho dos adeptos que se identifiquem com a vida e com a história deste clube centenário, e fiquem felizes com o nosso trabalho", referiu.