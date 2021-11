António Barbosa e o jogo com o Sporting: «Improvável não é impossível»

António Barbosa vê o jogo desta noite como “uma boa oportunidade” para o Varzim “mostrar o seu crescimento”. “Sabemos que as probabilidades são muito reduzidas, mas improvável não é a mesma coisa que impossível. Poderemos ter as nossas possibilidades e acreditamos nos nossos jogadores, esperando que eles aproveitem este momento para se valorizarem”, sinalizou o treinador do Varzim, lembrando que “a responsabilidade está do outro lado”.

“Temos sido felizes na Taça de Portugal e vamos procurar voltar a sê-lo. Contra o Marítimo, os nossos jogadores transcenderam-se e têm aqui mais uma oportunidade de valorizarem o Varzim e a cidade da Póvoa, honrando esta camisola. Pode ser que este seja um momento de viragem na nossa época”, registou o técnico de 39 anos, deixando, em jeito de conclusão, bem evidentes as diferenças entre duas equipas: “Estamos a falar do campeão nacional e que na próxima semana vai jogar a Champions. Isso diz tudo. O Sporting neste momento é a equipa que pratica o melhor futebol em Portugal.”





Embora a hora do jogo não seja convidativa, não vai faltar apoio à equipa varzinista. Na sede do clube foram registadas mais de uma centena de inscrições para ocuparem os autocarros organizados pela rede social varzinista: 17,50 euros para os sócios e 25,00 não sócios com direito a bilhete. Ao todo, são esperados cerca de 200 poveiros a apoiar a equipa em Alvalade.