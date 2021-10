António Barbosa: «Estamos a crescer e vamos mostrar atitude dentro de campo»

Depois de um triunfo prestigiante diante do Marítimo, que levou o Varzim a ultrapassar mais uma ronda da Taça de Portugal, o treinador dos poveiros, António Barbosa, entende que a resposta a dar diante do Ac. Viseu tem de ser igualmente frutífera.





"Sabemos que o Académico de Viseu possui uma equipa de combate, agressiva, com qualidade que vai dar seguramente uma boa resposta no campo que é neutro mas que bem o conhecem por já terem feito lá outros jogos", revelou o técnico sobre os viseenses, equipa que está pressionada para obter um bom resultado face aos dois desaires consecutivos, incluindo a eliminação da Taça de Portugal.No que toca aos elementos da formação da Póvoa de Varzim, o treinador varzinista entende que "está a caminhar bem, está a crescer, a atitude é já adequada". "Vamos transmitir essa atitude para dentro do campo com a qualidade que temos, obviamente, lutando em busca do melhor resultado, neste caso procurando suplantar o adversário".O Varzim já sabe que não pode contar com Luís Pedro, experiente central que foi recentemente operado a uma lesão no joelho esquerdo, mas Ricardo Nunes voltou, completando o setor da baliza com os três guarda-redes disponíveis. O treinador considera a situação da titularidade "um problema difícil de resolver, pela positiva".O Varzim disputa a partida diante do Ac. Viseu no Estádio Municipal nesta sexta-feira, pelas 18H00.