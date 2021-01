António Barbosa: «Este clube tem alma, tem história, estamos aqui para ter sucesso»

O Varzim já encontrou o sucessor de Miguel Leal no comando técnico, sendo apresentado a fim da manhã desta segunda-feira, o novo timoneiro, cuja escolha recaiu em António Barbosa que ainda há pouco tempo deixou o Trofense numa posição cimeira do Campeonato de Portugal.





O líder diretivo varzinista Edgar Pinho, justificou a escolha como um passo dado para "tentar ultrapassar o momento difícil, tornado a equipa mais competitiva, sentindo uma nova alma e força de vontade"O novo treinador do Varzim, António Barbosa, reconheceu, na hora da apresentação, que "o sucesso desportivo são as vitórias", e, como tal, é necessário "muito trabalho, atitude, para percorrer o difícil caminho que a equipa tem pela frente", já que, enalteceu, "este clube tem alma, tem história, e estamos aqui para ter sucesso".Antes da apresentação oficial, o treinador que tinha assistido no dia anterior à primeira vitória do Varzim fora de portas, em Penafiel, esteve a conhecer os cantos à casa varzinista, principalmente convivendo com o plantel, e a partir de terça-feira irá dar início ao seu trabalho. Depois do estudo "a fazer em conjunto", o presidente Edgar Pinho prometeu que "serão feitos os ajustes necessários", mas "só depois do trabalho feito de observação".António Barbosa, de 38 anos, faz-se acompanhar dos novos adjuntos Henrique Esteves e João Morais que se juntam aos anteriores, Vitoriano Ramos, António Santos, António Rocha e Guilherme Miranda.