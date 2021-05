António Barbosa faz promessa aos sócios do Varzim

O Varzim deixou a zona de despromoção com uma vitória importantíssima no terreno do também aflito Vilafranquense e poderá ter dado um passo decisivo rumo à permanência na Liga Sabseg. No final do jogo, o treinador António Barbosa deixou uma promessa aos sócios e adeptos: ir a pé do estádio até ao Monte de São Félix e fazendo-se acompanhar de todos os sócios e adeptos que o queiram fazer.





A cerca de 10 km da Póvoa de Varzim, o Monte de São Félix é um local religioso de culto onde acontece uma das maiores manifestações de cariz religioso da região, a peregrinação a Nossa Senhora da Saúde, que junta cerca de trinta mil pessoas todos os anos.António Barbosa está perto de conseguir o 'milagre' da salvação poveira e os números ajudam a explicar a fantástica recuperação na tabela: 20 pontos em 16 jogos, fruto de seis vitórias e dois empates. Antes, com Paulo Alves e Miguel Leal, o Varzim tinha feito... seis pontos em 13 jogos, tendo o interino Vitoriano Ramos somado quatro em duas partidas.