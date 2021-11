António Barbosa: «Jogadores tiveram raça e querer»

O Varzim empatou este domingo com o FC Porto B, em encontro da 11ª jornada da Liga Sabseg, depois de ter estado a perder por duas bolas a zero. No final do encontro, o técnico António Barbosa reconheceu a entrada em falso na partida, mas aplaudiu a reação dos jogadores.

"Começámos com alguns erros pouco característicos, o que é normal face ao momento que atravessamos. Depois conseguimos entrar gradualmente no jogo, com alguma paciência, e criar uma ou outra situação de golo que podiam ter colocado a vantagem a nosso favor, mas acabamos por ir a perder para o intervalo", afirmou na conferência de imprensa, antes de abordar a melhoria no segundo tempo.

"Entrámos bem na segunda parte, pressionantes e agressivos, acabamos por voltar a sofrer um golo, mas jogadores tiveram a raça e o querer de, perante a adversidade, procurar o golo. Conseguimos fazer o primeiro, posteriormente o segundo. não conseguimos gerir a vantagem numérica, porque tivemos de travar uma transição perigosa, E depois a partida entrou numa toda em que as duas equipas queriam ganhar, mas também ninguém queria perder", analisou.

O treinador admitiu ainda trabalhar em mudanças estratégicas durante a paragem para as seleções. "Temos que fazer algumas alterações, reorganizar a estrutura defensiva, provavelmente colocar mais jogadores num bloco médio, porque muitas vezes queremos pressionar, mas isso provoca desgaste e depois numa transição o adversário faz golo. Queremos ser mais compactos e coesos", concluiu.

Com o resultado deste domingo, o Varzim ocupa agora o penúltimo lugar da tabela classificativa na Liga Sabseg.