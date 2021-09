António Barbosa: «Jogar com estes adeptos fervorosos tem de ser um alento para nós»

Ainda sem vitórias na presente edição da Liga Sabseg, o Varzim prepara-se agora para defrontar o Leixões. Na antevisão do encontro, o treinador António Barbosa não escondeu que este jogo tem um sabor especial por se tratar de um dérbi.





"Muito do processo de um jogador aceitar representar o Varzim tem a ver com essa rivalidade, e com o saber jogar com a paixão dos adeptos. O jogo sem público não faz sentido, jogar com estes adeptos fervorosos tem de ser um alento para nós que estamos cá no Varzim", começou por referir o técnico, que perspetivou ainda o encontro: "Vai ser um encontro característico de 2ª Liga, com duas equipas pragmáticas na forma como vão procurar chegar ao golo. O Leixões deve apresentar-se num bloco médio e explorar as transições quando ganhar a bola".Assumindo que Ricardo ainda será avaliado e que tem confiança em quem jogar caso o guarda-redes não recupere, António Barbosa recusou ainda a ideia de que a sua equipa esteja pressionada pelo facto de ainda não ter vencido: "Todos vivemos de resultados. Ficava preocupado se estivéssemos na situação do ano passado, mas não estamos. Ainda estamos a começar. Olhamos para os jogos realizados e vemos que há entrega, dedicação, compromisso e um caminho, mesmo que tenhamos aspetos a melhorar".O arranque da partida está agendado para as 14 horas deste domingo.