António Barbosa: «Não me compete analisar o trabalho do árbitro»

Depois de estar a vencer após a passagem de meia hora de jogo, o Varzim foi confrontado com uma expulsão e um penálti que evitou a derrota do Leixões. Nesse sentido, o treinador do Varzim, António Barbosa, destacou a qualidade e entrega do seu grupo de trabalho.





"Desilusão não. Muito orgulho. Temos um orgulho imenso nos jogadores que temos", revelou António Barbosa, depois de ser confrontado com o duro resultado e com o golo tardio dos matosinhenses.O técnico da formação visitante admitiu que "na segunda parte o jogo ficou desequilibrado com a expulsão", e que o penaltí vem de uma "segunda bola", o que se torna imediatamente uma situação imprevisível. Nesse sentido, António Barbosa também foi questionado sobre a atuação do árbitro, o que provocou uma resposta concisa."Não me compete analisar o trabalho do árbitro. Tenho de trabalhar os jogadores, e estou orgulhoso do trabalho em campo. Quem tem de julgar que julgue"Por fim, o treinador dos poveiros falou dos ânimos altos que ocorreram nas bancadas, já no final do jogo, onde adeptos leixonenses e varzinistas entraram em confrontos, onde o líder do plantel visitante tentou ao máximo acalmar a polémica existente, referindo que "violência não tem lugar no futebol".