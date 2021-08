António Barbosa: «Os jogadores têm uma atitude muito forte»

O Varzim vai ter uma deslocação difícil ao terreno do Nacional neste sábado e espera conquistar a primeira vitória desta época, após um desaire frente ao Rio Ave.





O treinador António Barbosa admitiu que os madeirenses irão provocar um desafio, sobretudo por serem um "forte candidato à subida e para mais a atuar no seu terreno".No entanto, o técnico varzinista entende que existe qualidade mais do que suficiente para conquistar a vitória, e tudo reside na força de espírito e trabalho do seu plantel."Temos estratégias para ultrapassar as dificuldades, os jogadores têm uma atitude muito forte e estão prontos para reagir nesse jogo. Vamos trabalhar mais e fazer melhor para trazer da Madeira aquilo que queremos que são os três pontos".Apesar do esforço de equipa, António Barbosa não descartou a possibilidade de haver mexidas no mercado e de entrar pelo menos mais um homem para o grupo do Varzim ainda antes do fecho da janela de transferências.O médio Rafael Assis é o único indisponível dos poveiros para o jogo na Choupana, pelas 15h30 deste sábado.