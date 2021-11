António Barbosa otimista para o futuro: «A nossa união vai dar frutos»

A atravessar um momento complicado no campeonato, o Varzim vai procurar voltar às vitórias diante do FC Porto B, uma "com jogadores jovens de muita qualidade e mais sólida em todos os momentos do jogo comparativamente à época passada", e o técnico António Barbosa acredita que tem um plantel motivado para dar alegrias aos adeptos."O Varzim quer responder, sair de onde estamos. As vitórias e o sucesso costumam trazer união, mas tenho sentido aqui uma grande união. A nossa proatividade vai-nos ajudar a ganhar mais vezes e de forma consistente. Temos feito bons jogos que não se têm materializado nos pontos que queríamos. Mas, seguramente, esta nossa união vai dar frutos" afirmou o treinador.Depois de ter salvo os poveiras da descida da divisão na época transata, o objetivo para esta temporada passa por andar longe da zona mais perigosa da tabela, com o treinador a explicar a sua abordagem à correção dos erros que têm sido cometidos. "A nossa comunicação interna é externa é no sentido da aprendizagem. O grupo tem mostrado uma maior disponibilidade para aprender, evoluir e não repetir os mesmos erros. Erros, sobretudo, para simplificar algumas situações que nos podem levar ao golo" assumiu o treinador.António Barbosa deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Percebemos o quanto eles querem ganhar e eles também sabem que nós queremos ganhar. Queremos dar-lhes alegrias e sermos felizes. O que mais senti nesta semana foi a união dos jogadores para darmos uma vitória aos nossos adeptos. Temos feito mais do que a tabela demonstra. Tivemos momentos ingratos e vários condicionalismos, de ordem física e disciplinar por exemplo, mas continuaremos a dar tudo para que a vitória aconteça já diante do FC Porto B".O Varzim visita este domingo o FC Porto B, pelas 15h30, em jogo da 11ª jornada.