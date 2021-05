António Barbosa vai cumprir contrato com o Varzim

Atingida a permanência na Liga Sabseg, António Barbosa e a direção do Varzim reuniram-se e o entendimento alcançado passa pela continuidade do técnico, que tem mais um ano de contrato com os poveiros.





O presidente Edgar Pinho e a sua estrutura diretiva fazem uma avaliação positiva do trabalho do técnico, que assumiu uma equipa afundada no último lugar, com somente 10 pontos, à 16ª_jornada. Até ao final da prova, os varzinistas fizeram mais 23 pontos e conseguiram ficar mais uma época nos escalões profissionais.De agora em diante, o foco passa pela construção do plantel para a próxima temporada.