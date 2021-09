António Barbosa: «Vamos mostrar o que é ser Varzim»

O treinador do Varzim, António Barbosa, considera que é importante fazer frente a um Estrela da Amadora bastante direto na abordagem às partidas e acredita que os poveiros podem capitalizar sobre essa atitude, de modo a alcançar os tão desejados três pontos.





"Vai ser um encontro com caraterísticas de 2ª Liga, onde as equipas procuram ser pragmáticas na forma de jogar e na forma como querem chegar ao golo. É isso que vamos fazer, de modo a que os golos possam ditar o nosso triunfo", afirmou o técnico na antevisão da partida desta terça-feira.Nesse sentido, o técnico do plantel varzinista entende que a equipa não precisa de fugir totalmente do seu estilo de jogo. "Vamos ser fiéis àquilo que nós fazemos, aproveitando o que de bem fazemos para procurar atingir o lugar de pretendemos", disse António Barbosa, prometendo que o Varzim "vai jogar na máxima força com os jogadores disponíveis, mas acima de tudo mostrar o que é ser Varzim".Os poveiros não poderão contar com Rafael Assis, expulso na última partida e Ricardo Nunes, que continua a recuperar de uma lesão na perna esquerda.O treinador da formação da Póvoa do Varzim ainda teve tempo para dizer umas palavras sobre os novos reforços Rodrigo Rêgo e Bruno Tavares, admitindo que são "jogadores com valor inegável mas que terão de ser devidamente integrados num plantel em crescimento, ganhando mais valor competitivo".Por fim, em relação ao fator casa, que pode provar ser uma vantagem enorme para a equipa poveira, o técnico foi claro: "Gosto de trabalhar com público fervoroso, é assim que gosto e será isso que espero dos varzinistas, fora do relvado, mas com o Varzim no coração".