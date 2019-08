António Carlos Rodrigues pode ser o homem que se segue no Varzim, depois da saída de Pedro Faria. Segundo apurou Record, o antigo jogador e treinador do clube alvi-negro é visto com bons olhos por parte de um grupo de associados, o que, aliado ao conhecimento que tem do emblema e do mercado nacional e internacional, pode ser preponderante para que o agente avance para as eleições que se avizinham.





Contactado pelo nosso jornal, António Carlos Rodrigues disse apenas que está focado na atual janela de transferências. "Neste momento estou em Valência, em trabalho, e o meu foco é o mercado de transferências", referiu, deixando vincado, ainda assim, que gosta do Varzim e que tem o maior respeito pelos sócios do clube.