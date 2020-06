Assembleia-geral do Varzim cancelada após parecer negativo do delegado de saúde

O Varzim, que milita na Segunda Liga, anunciou esta sexta-feira que a assembleia- geral (AG) do clube, que estava agendada para este sábado, foi cancelada, por indicação do delegado de saúde local.

A sessão iria realizar-se ao ar livre, no estádio do clube, mas a sua realização acabou por merecer um parecer negativo da autoridade saúde concelhia, levando o clube a suspender a realização do evento.

"A decisão decorre do parecer negativo emanado hoje pelo delegado de saúde concelhio, para a realização da assembleia-geral, em virtude da pandemia de covid-19, independentemente das condições de segurança e higiene necessárias estarem por garantidas pelo clube", pode ler-se num comunicado colocado no site do emblema poveiro.

Na mesma nota, assinada pelo presidente da mesa da assembleia-geral, António Moura Gonçalves, é dito que, "atendendo ao período delicado, entendeu o Varzim, face a este parecer, respeitá-lo e cancelar este evento".

A nova data para realização da AG, que, entre outros assuntos, iria fixar os montantes das quotizações para as várias categorias e classe de associados para a época desportiva de 2020/21, não foi ainda divulgada.