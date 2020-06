Assembleia-Geral do Varzim marcada para 27 de junho

Está agendada para o dia 27 deste mês a próxima Assembleia-Geral do Varzim para apresentação obrigatória do relatório, com a novidade de ser realizada em pleno Estádio do Varzim, com os associados espalhados segundo as regras impostas pela Direção Geral de Saúde.





Nessa altura, segundo divulgou o líder diretivo, serão divulgados aos sócios os passos dados e a dar pela direção, assim como a estrutura para a próxima temporada, quer desportiva, quer financeira. Como também será revelado o que levou o clube a criar a modalidade de futebol feminino e futsal através das parcerias celebradas o CS Amorim e o Póvoa Futsal.