Varzim marca Assembleia Geral para dia 30

O Varzim anunciou que marcou uma Assembleia Geral para esta quinta-feira, 30 de setembro, para a qual convoca todos os sócios do clube de forma a votar sobre o relatório e as contas relativos ao período desportivo entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, assim como as contas da SDUQ, referentes ao mesmo período.





A sessão irá ocorrer no Auditório Municipal a partir das 21h00 e também incluirá um espaço de 30 minutos para debater outros assuntos do clube da Póvoa de Varzim.