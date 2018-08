Continuar a ler

O avançado, de 20 anos, foi substituído aos 6’ por Ruster, depois de ter contraído uma microrrotura na coxa esquerda. Agora, a previsão do departamento médico varzinista é de que Bakaramoko continue fora de competição durante um mês, falhando, assim, as primeira jornadas do campeonato.



Amian já se treina



O lateral-esquerdo Amian Clement subiu ontem ao relvado pela primeira vez para realizar treino condicionado, ele que está a contas com uma lesão na canela.

O extremo Baikoro Bakaramoko reforçou o Varzim proveniente da equipa B do Cova da Piedade e logo se afirmou como um dos elementos eleitos por Nuno Capucho para a titularidade.Depois de ter alinhado os 90 minutos da primeira eliminatória da Allianz Cup, frente ao Cova da Piedade, o costa-marfinense não teve a mesma sorte diante do Moreirense, no último domingo.

Autor: Luís Leal