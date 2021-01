Caetano despede-se em lágrimas: «Futebol foi a melhor licenciatura que podia ter tirado»

Rui Caetano não conseguiu evitar as lágrimas na 'flash interview' da SportTV. O jogador do Varzim decidiu pendurar as chuteiras, aos 29 anos, e marcou um golo no seu último jogo, frente ao Penafiel.





"Só queria agradecer ao futebol, foi um prazer muito grande ter sido jogador de futebol. Foi uma decisão junto da minha família, agora vou abraçar os projetos da família e começar uma nova etapa na minha vida. Mas sem dúvida quero agradecer a todos os colegas, treinadores, todos os que privaram comigo no futebol. Sou eternamente grato ao futebol, acho que foi a melhor licenciatura que eu podia ter tirado. Estou grato e muito orgulhoso da minha carreira, agora vou começar a construir uma nova", começou por dizer."Hoje era um dia especial. Acabei em Penafiel, que é o clube da minha família, da minha namorada. Tenho um sentimento especial. Pedi ao presidente do Varzim para acabar a carreira aqui e quero agradecer-lhe. Hoje em dia há poucos presidentes assim no futebol, que estão para servir o clube e não para se servirem dele. Estou extremamente agradecido a todos os clubes por onde passei. Sou extremamente agradecido, fui muito feliz", acrescentou.Caetano diz que o facto de ter marcado o golo não o faz reconsiderar. "A decisão estava tomada. Joguei com duas camisolas, porque estava confiante de que ia fazer golo. Fui dar a camisola à minha mãe, que esteve sempre presente, quando era escolinha no Paredes e quando joguei a Liga dos Campeões pelo Paços de Ferreira. Fui-lhe agradecer e esteve sempre comigo", afirmou, antes de escolher o momento mais alto desta caminhada."Depois, falou dos bons momentos. "Tive bons momentos na minha carreira. Jogar a final da Taça da Liga, jogar a Liga dos Campeões, a Liga Europa... Mas, se calhar, o momento mais alto foi a final do Campeonato do Mundo de sub-20 contra o Brasil, na Colômbia."