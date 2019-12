Caetano passa a Lobo do Mar: «Quero relançar a minha carreira»

O avançado Caetano iniciou esta quarta-feira um novo capítulo na sua carreira futebolística, ao assinar pelo Varzim um contrato válido pelo resto desta época e a próxima temporada.O presidente do Varzim, Edgar Pinho, justificou a chamada do jogador para a Família dos Lobos do Mar, depois de ter passado por um período de incertezas num caso que envolve o nome do Paços de Ferreira."Caetano é um reforço real para o Varzim uma contratação de um jogador cujo trajeto futebolístico fala por si. Foi internacional por equipa jovens de Portugal, e com várias experiências em jogos da I e II Liga. É um jogador raçudo, uma caraterística que encaixa bem no plantel do Varzim", começou por salientar o líder varzinista na conferência de imprensa realizada no fim desta manhã de quarta-feira. Este reforço, prosseguiu "vem compensar algum déficite no setor ofensivo, e este atleta será uma mais valia tendo assinado contrato até final da época e mais uma".Edgar Pinho aproveitou a ocasião para traçar os anseios do Varzim neste seu primeiro ano de mandato: "Esta direcção, tem um projecto de quatro anos, e depois definiremos caminhos. Estamos a fazer um feito interessante em termos da equipa profissional e este ano será um ano de visibilidade mas não elevaremos a fasquia que alguns querem impor. Temos dificuldades infraestruturais que vamos tentar resolver, mas é óbvio que os resultados no futebol ajudam bastante. Uma época brilhante será ficar de sexto para cima".Estava bem estampada na face do 'pequeno-grande' jogador a satisfação em poder prosseguir a sua carreira no futebol."Estou feliz porque vou representar um clube histórico, com jogadores de alma e raça, que eu me defino como tal, também. Claro que o mister Paulo Alves com quem trabalhei com ele no Penafiel, ajudou na minha escolha para ingressar no Varzim e vai ser bom para os dois. O que prometo é muito trabalho e fazer assistências e golos, e este mês de Dezembro servirá de preparação e estarei pronto a jogar a cem por cento em Janeiro. Será a minha pré-época. Tive propostas de outros clubes da II Liga, mas este é um namoro que vem de há algum tempo".A satisfação de Rui Caetano assenta em bases bem definidas: "quero relançar a minha carreira e o Varzim é o clube ideal, pois tem uma massa adepta fantástica. Os problemas que tive no início da época e que são do conhecimento público, estão para trás e é um capítulo fechado. Psicologicamente, como se compreende, não foram dias fáceis para mim, mas prometo que em Janeiro estarei a cem por cento tanto física como psicologicamente. Sou um jogador que me encaixo onde o treinador precisar, atuando a 10 ou nas alas, mas principalmente quero que o meu novo clube, o Varzim, vença os jogos".O novo Lobo do Mar já está integrado nos trabalhos ministrados sobre a chefia de Paulo Alves, que se conhecem mutuamente noutras paragens.