Caminhada de dez quilómetros para 'pagar' a permanência na 2.ª Liga

O treinador do Varzim, António Barbosa, tinha prometido antes do jogo decisivo frente à Oliveirense, que caso a equipa varzinista conseguisse a manutenção faria uma caminhada de dez quilómetros até ao Monte de S. Félix. O prometido foi cumprido na manhã deste domingo, tendo-se associado algumas dezenas de varzinista que suaram a bom suar para subir ao cume mais alto do concelho da Póvoa de Varzim, onde se situa um artístico monumento ao Emigrante.





Foi custosa a caminhada, mas, como diria no final o treinador, "mais custosa foi a luta pela manutenção". Palavras proferidas após um associado de longa data lhe ter oferecido um velho e significativo galhardete do Varzim.À partida do Estádio do Varzim, os ‘peregrinos’ posaram com o presidente Edgar Pinho que se quis associar à manifestação clubista, mas que ficou retido para poder dar seguimento ao trabalho de estruturar o plantel para a próxima temporada.