Capitão não sai sem subida

O tranquilo e até surpreendente 6º lugar na 2ª Liga deve, no entender de Rui Coentrão, ser estímulo para novas conquistas. “Não nos podemos acomodar. Não é por termos feito uma época tranquila que chega. Temos de querer mais e tentar fazer melhor. Um dia que saia do Varzim, vou sair com o clube na 1ª Liga”, garantiu o capitão do Varzim, no programa do clube ‘A alma que nos une’.

Ricardo Nunes e Gonçalo Silva também foram convidados. “O objetivo principal é sempre fazer o máximo de jogos possível e fazer igual ou melhor do que na época anterior”, afirmou o guarda-redes, perspetivando 2020/21. “A nível coletivo, a meta é tentarmos fazer melhor do que fizemos no ano passado. A nível individual, quero fazer o máximo de jogos possível”, indicou, por sua vez, o defesa.