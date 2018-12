Capucho de saída do Varzim

Capucho está de saída do comando técnico do Varzim. Treinador e direção reuniram-se esta manhã e optaram por colocar um ponto final numa relação que tinha vindo a ser abalada pela acumulação de resultados insatisfatórios.O comunicado emitido pelo emblema poveiro adotou o tom formal habitual neste tipo de divórcios: "A Varzim Sport Club – Futebol SDUQ informa que chegou a acordo com o treinador Nuno Capucho para a cessação do vínculo contratual. O Varzim SC agradece o trabalho, a dedicação e o enorme profissionalismo demonstrado, diariamente, pelo treinador Nuno Capucho e deseja-lhe o maior sucesso para o seu futuro, a nível profissional e pessoal."Os alvinegros só tinham somado um triunfo nos últimos nove encontros oficiais, em série que começou depois do triunfo (2-1) sobre o Belenenses para a Allianz Cup. O nulo averbado nesta jornada, em casa, contra o Académico de Viseu, acabou por ser a gota de água, redundando na saída de Nuno Capucho ao fim de praticamente um ano no banco varzinista.