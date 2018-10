Capucho e o jogo da Allianz Cup frente ao FC Porto: «Vamos tentar fazer uma gracinha»

O Varzim parte como líder isolado do Grupo C para a 2.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup e com a esperança de se manter nos lugares cimeiros, no jogo no Dragão, na quarta-feira, às 19 horas.O treinador Nuno Capucho, que conhece como poucos os cantos à casa azul e branca, não se dá por vencido ante a maior valia do adversário e prevê uma luta de gigantes para ultrapassar o favoritismo dos Dragões."Vai ser uma atmosfera de Champions, e os jogadores têm de se aperceber disso e fazer mais para atingir esse patamar. Esta é a realidade do futebol. Somos 'outsider' nesta taça, mas ganhámos o direito de estar neste patamar, e o FC Porto, mesmo se apostar em algumas segundas linhas, tem qualidade individual e coletiva para nos suplantar".E prosseguiu: "Vamos tentar fazer uma gracinha com os nossos jogadores e tentar criar dificuldades com ou sem bola, tirando partido dessas possíveis segundas linhas para fazer um resultado positivo e num lance de inspiração chegar ao triunfo. Sou sonhador por natureza".O facto do Varzim só não poder contar com os lesionados Jeferson e Nelsinho não incomoda o técnico: "O plantel tem 27 jogadores aptos, estão motivados para entrarem no Dragão e divertirem-se, porque assim terão mais facilidades de poderem, tanto individual como colectivamente tornarem-se superiores".