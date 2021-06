Cássio Scheid reforça Varzim

O Varzim anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Cássio Scheid, para reforçar o eixo defensivo dos Lobos do Mar.





O central brasileiro, que o Farense foi buscar ao Clube Atlético Juventus, de São Paulo, em 2016/2017, foi pedra principal na equipa algarvia, com 126 presenças nas cinco épocas, tendo apontado cinco golos.Sobem assim para seis os reforços da equipa treinada por António Barbosa, passando o plantel a contar com 18 jogadores. Outros reforços estão na calha, numa altura em que os treinos decorrem com mais intensidade, diariamente, depois da folga do último fim de semana. Está previsto, para a semana, um estágio em Elvas, a exemplo do que sucedeu na época passada.