O avançado Tafsir Chérif já pode ser utilizado nas competições oficiais, debelado que foi o problema na emissão do certificado internacional por parte do Monaco, a quem o jogador guineense esteve ligado nas últimas temporadas.O ponta-de-lança é agora pertença do clube poveiro com contrato assinado por três épocas.

Autor: Luís Leal