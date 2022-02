Conselho Varzinista espera mais informações sobre a SAD

O Conselho Varzinista reuniu, ao final desta sexta-feira, com a direção liderada por Edgar Pinho para debater a possível constituição de uma SAD no Varzim, sendo que as opiniões dos conselheiros, que não têm poder executivo, mostraram-se divididas.Nesta fase, o Conselho Varzinista aguarda por mais esclarecimentos por parte da direção, tendo apenas ficado acordado que será erá elaborado um documento detalhando todo o processo. Independentemente do parecer dos conselheiros, a proposta para uma SAD vai avançar, com a decisão final a pertencer aos sócios, já que a constituição será votada numa assembleia-geral marcada pra o efeito.A constituição da SAD estará também dependente dos resultados desportivos do Varzim, uma vez que os acordos com investidores variam consoante o clube se mantenha na 2ª Liga ou caia para a Liga 3.