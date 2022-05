Conselho Varzinista sem consenso para fusão das listas candidatas à presidência

O Conselho Varzinista esteve reunido, esta quinta-feira, com o intuito de perceber se era possível um consenso que permitisse a fusão das duas listas candidatas às eleições dos corpos diretos do Varzim, marcadas para 28 de maio, mas tal não foi conseguido pelo que o sufrágio contará mesmo com as duas listas.Nesse sentido, a Lista A, encabeçada por Edgar Pinho, e a Lista B, liderada por Pedro Costa, têm agora até segunda-feira para apresentar as suas composições completas, depois de ter já terem indicado os nomes propostas para a Mesa da Assembleia Geral e para o Conselho Fiscal.Desta reunião saiu ainda o compromisso de Edgar Pinho, atual presidente do Varzim, partilhar com a lista adversário as informações alusivas à situação financeira do clube.A votação para as eleições referentes ao triénio 2022/25 vão decorrer no dia 28, entre as 10 e as 19 horas, no Estádio do Varzim.