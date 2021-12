Covid-19 suspende comemorações do aniversário

O 106.º aniversário do Varzim, que decorre no dia 25 de Natal, não contará com as tradicionais comemorações que constavam acontecer, com a sessão solene na sede e ida aos cemitérios do concelho, limitando-se apenas ao hastear da bandeira alvi-negra no mastro do Estádio do Varzim, pelas 10 da manhã.Segundo divulgado pela direção liderada por Edgar Pinho, fica-se a dever "ao aumento de casos Covid-19 nos últimos dias e como medida de prevenção à propagação do vírus nesta quadra natalícia".O clube irá anunciar as novas datas e horários das cerimónias num futuro próximo.