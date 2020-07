DGS autoriza regresso do Varzim aos treinos

A DGS acaba de dar autorização para serem iniciados os treinos da equipa, em conjunto, estando assente que os trabalhos irão decorrer a partir do dia 1 de agosto (sábado).





Nessa altura o treinador Paulo Alves já deve contar com o renovado plantel completo, já que neste momento faltam acertar algumas arestas no acerto das aquisições oficiais, como são os casos dos defesas centrais André Micael e Michael Douglas.O plano de trabalhos já está delineado, com antecedência, tendo a equipa técnica aproveitado, para isso, a paragem imposta pela pandemia.