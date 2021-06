Dois jovens com contrato de formação

No sentido de valorizar o departamento de Formação do clube, a direção liderada por Edgar Pinho, senhor das informações colhidas através do sector juvenil, acaba de celebrar contrato de formação com dois jovens frutos do clube: os avançados Francisco Grilo, de 18 anos, e Ruben Ribeiro, de 16 anos, ambos com presenças na equipa que está a disputar o Campeonato Distrital da I Divisão da AF Porto, de sub-21. Juntam-se ao defesa Diogo Duarte e ao médio Tiago Torres, ambos de 18 anos que tinham sido alvos da mesma escolha.

Outros jogadores da ‘cantera’ varzinista estão na agenda dos dirigentes quanto ao futuro a dar-lhes, assim como outros jovens que fazem parte da equipa B de seniores, formação participante no respetivo Campeonato Distrital da associação portuense e que tem servido para rodar também jogadores contratados a meio desta temporada, não só de nacionalidade portuguesa.