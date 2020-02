Dois regressos para o Mar

Paulo Alves conta com o regresso de duas unidades importantes para o dérbi com o Leixões, marcado para sábado, no Estádio do Mar.





O lateral Tiago Cerveira e o médio Christophe Nduwarugira cumpriram um jogo de suspensão frente ao FC Porto após as respetivas expulsões em Oliveira de Azeméis, pelo que podem voltar aos seus lugares no onze, eles que têm beneficiado do estatuto de titulares.Noutro plano, continuam a fazer parte do mapa de lesionados Nélson Agra, Willian e George Ofosu, baixas confirmadas para o encontro com os de Matosinhos.