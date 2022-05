Duas listas para as eleições no Varzim

O Varzim vai a eleições neste sábado para eleger os novos corpos gerentes para o triénio de 2022/25 (três épocas desportivas). Concorrem duas listas, sendo uma encabeçada pelo atual presidente da Direção Edgar Pinho, e outra pelo diretor dissidente Pedo Costa.A votação irá decorrer entre as 10 e as 19 horas, no Estádio do Varzim, depois de os dois candidatos terem percorrido, durante a semana, vários recantos da cidade poveira, apresentando as listas completas e os seus planos de trabalho.