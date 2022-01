Duelos com Chaves e Farense com nova data

Já são conhecidos os reagendamentos dos dois jogos do Varzim que foram adiados devido a surtos de Covid-19.No duelo frente ao Chaves, que primeiramente estaria agendado para dia 16 de janeiro, passou para o dia 2 de fevereiro, ainda em horário a determinar. Já a partida contra o Farense, referente à 16ª jornada, será realizado dia 17 de fevereiro, pelas 15h30.Numa nota no seu site oficial, o Varzim recorda que "a remarcação destes dois jogos acontece no seguimento da determinação do Sr.Delegado de Saúde do ACES Póvoa de Varzim-Vila do Conde, Dr. António Monteiro, para a "suspensão dos jogos no período de quarentena" deste clube, pelo período de "7 dias a partir do último caso/data de último contacto com equipa", ou seja, "de 12/01/2022 a 18/01/2022".