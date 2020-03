Dupla está apta depois de longa paragem

Se houve casos crónicos do boletim clínico do Varzim esta temporada, esses foram Nélson Agra e Willian. O defesa-central e o extremo já estão praticamente recuperados das respetivas lesões e aguardam, com ansiedade, o regresso do campeonato.





O capitão emblemático dos poveiros ainda não fez qualquer jogo em 2019/20 na sequência de operação a uma hérnia discal, enquanto o brasileiro fraturou o perónio em setembro e teve, obviamente, também de ser submetido a intervenção cirúrgica.Dadas as longas paragens de ambos, não é de crer que Paulo Alves aposte logo nestas duas opções assim que a competição regresse. Em todo o caso, a competitividade interna aumenta e o técnico, por certo, agradecerá tais boas notícias.