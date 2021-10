Edgar Pinho: «A frustração dos resultados não é só dos adeptos»

O novo Conselho de Administração do Varzim tomou posse esta quinta-feira, com novos membros a fazerem parte da comitiva de Jorge Caimoto. Edgar Pinho, atual presidente dos poveiros, aproveitou o evento para esclarecer os adeptos e associados descontentes com o treinador António Barbosa e o mau momento que a equipa atravessa.





"A frustração dos resultados não é só dos adeptos. É também da direção, dos jogadores e da equipa técnica", salientou o dirigente varzinista, que ainda revelou "ser prematuro" falar sobre os objetivos desta temporada.No entanto, Edgar Pinho reconheceu que "o Varzim tem um bom plantel" e todos estão a trabalhar para "dar a volta à situação". E acrescentou: "O treinador não tem tido vida fácil, já que quando os bons resultados não surgem todos fazem soar a sua frustração".Nesse sentido, Edgar Pinho prometeu que para virar a má fase do clube da Póvoa de Varzim já estão a "ser encontradas soluções".