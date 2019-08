Edgar Pinho assume candidatura

Depois de terem sido ventilados nomes como possíveis candidatos à presidência da direção do Varzim, entre eles alguns sem a situação regularizada como sócios, aparece agora quem mostre a cara: trata-se do empresário Edgar Pinho, de 59 anos, ligado à indústria pecuária e pertencente aos quadros associativos do clube há perto de meio século.A lista de corpos gerentes está a ser ultimada para depois ser posta à aprovação da Assembleia Geral em sessão a marcar para esse fim pela Comissão Administrativa (já com nomes ventilados), a ser oficializada no dia 16 deste mês, segundo convocatória publicada sob a égide do actual presidente da Assembleia Geral ainda em exercício, apesar deste órgão directivo do clube estar em regime de transacção pela destituição dos seus elementos.O assumido candidato à liderança do Varzim, confirmou aa sua vontade em aceder às solicitações que lhe foram feitas, revelando, com este acto, querer homenagear seu pai José Joaquim Pinho que durante cinco mandatos (entre 1974 e 1979) exerceu o cargo de vice-presidente da Direção presidida nesse período por Manuel Vaz. "Faltam acertar alguns pormenores, para que possa dentro em breve apresentar publicamente as listas completas dos três órgãos directivos", garantiu Edgar Pinho que, aconselha, não querer "fazer divisões no seio do clube", mas sim "procurar a melhor união possível entre os associados".Para esta sexta-feira está agendada a apresentação da lista de Edgar Pinho à comunicação social.