Edgar Pinho: «Na próxima semana saber-se-á quem são as caras novas»

Edgar Pinho, depois de já de um cerca de saídas do plantel anunciados pelo Varzim, dá conta de que novidades quanto a entradas no conjunto orientado por Paulo Alves estão prestes a ser conhecidas nos próximos tempos.





"Nós nunca falaremos de rumores. No Varzim trabalhamos com factos. Na próxima semana saber-se-á quem são as caras novas do Varzim", afirmou o dirigente máximo do emblema poveiro, no programa 'A Alma Que Nos Une', transmitida nas redes socias do clube.Esta sexta-feira foi anunciada a saída do médio Minhoca após não ter existido acordo para renovação do respetivo vínculo. Edgar Pinho lamenta a saída do canhoto, mas explica as razões que levaram a este divórcio."O Minhoca é um jogador a quem o Varzim está extremamente grato. Foi um jogador de quem todos gostamos. Ele sai do clube com pena nossa. A nossa política de contratações obedece a três critérios: qualidade, potencial e base salarial. Este atleta caía já fora dos padrões que queríamos para o Varzim", sustentou.O presidente do Varzim sonha construir a médio prazo uma equipa com jogadores naturais da Póvoa de Varzim e suas redondezas. Edgar Pinho aponta até um exemplo no país vizinho. "É uma diferente realidade, mas vejo o Athletic Bilbao como exemplo de clube feito de jogadores da sua região. O Varzim não tinha uma aposta clara na formação, mas o nosso objetivo é ter uma boa quantidade de jogadores das nossas aldeias e do nosso concelho na nossa equipa principal e não tenho dúvidas de que isso voltará a ser possível", garante.Já sobre a abertura da modalidade de futebol feminino anunciada há uma semana, o dirigente tem novidades promissoras: "Duas atletas da seleção nacional vão integrar o futebol feminino do Varzim."