Edgar Pinho: «O Varzim foi escamoteado»

O Varzim viu esta sexta-feira interrompida uma boa série de resultados na 2ª Liga ao perder em casa com o Ac. Viseu, por 2-1, com o golo da vitória dos viseenses a ser conseguido seis minutos para lá dos 90. No final, o presidente do Varzim, Edgar Pinho, não poupou a arbitragem de José Rodrigues.





"Quem esteve hoje na Póvoa viu este jogo não pode ter saído satisfeito. O que se passou nas quatro linhas foi mau demais e um mau exemplo para o futebol. Das três equipas em campo, há uma que não merece pisar relvados, o Varzim foi escamoteado e teve um resultado que não merecia. Esta derrota é nitidamente resultado de um péssimo trabalho, de quem não merece, nem deve, estar na arbitragem. As pessoas que ajuizaram os lances foram incapazes de ver dois penáltis claros. Foram incapazes de ver uma falta sobre o nosso avançado Stanley, que permitiu o segundo golo do Académico. Sinto-me triste pela derrota, mas também satisfeito pela dignidade dos atletas", afirmou o dirigente, apontando o dedo ao árbitro lisboeta.Por outro lado, Edgar Pinho prossegue pedindo "respeito" pelo Varzim e fala num "plantel de rastos" como resultado deste dissabor. "O que se passou foi tão gravoso que quase me deixa em estado de choque. O Varzim merece mais respeito, e pela segunda vez neste terreno, viu-se depauperado, prejudicado, por maus juízos de quem não merece estar nos relvados de futebol. Tenho de acalmar a equipa para o próximo jogo. Tenho um plantel de rastos", rematou.