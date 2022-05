Edgar Pinho recandidata-se à presidência do Varzim

Edgar Pinho, atual presidente do Varzim, confirmou aa sua intenção de se recandidatar, confirmando o que já anunciara publicamente muito antes de ser aberto o prazo para entrega das candidaturas.O prazo para entrega de candidaturas para a eleição dos corpos sociais referente ao triénio de 2022/25 (abrangendo três épocas desportivas), marcada para 28 deste mês de maio, termina esta sexta-feira. Até este momento, há apenas a certeza de que o atual líder diretivo do clube irá apresentar a sua recandidatura.Neste sentido, seja qual for a posição classificativa da equipa varzinista na 2.ª Liga, a apresentação de uma lista, pelo menos, vai ser apresentada a sufrágio dos associados. Se for a única, a eleição decorrerá no dia 28 entre as 10 e 13 horas, na sede do clube instalada no Estádio do Varzim; caso até às 18 horas desta sexta-feira sejam apresentadas mais candidaturas, a eleição decorrerá no mesmo dia e local, entre as 10 e as 19 horas.Uma coisa é prometida pelo atual presidente Edgar Pinho: o Varzim não vai deixar de ter corpos diretivos, apesar da crise desportiva que o clube atravessa. Uma promessa que será cumprida, segundo nos foi confirmado.