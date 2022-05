Edgar Pinho reeleito presidente do Varzim

Edgar Pinho foi reeleito, nas eleições que decorreram este sábado no estádio do clube, presidente do Varzim, anunciou o clube. O dirigente assegura assim a sua continuidade à frente dos destinos da formação recém-despromovida durante o próximo triénio.O atual presidente do Varzim venceu com 60 por cento das preferências dos sócios (516 votos), enquanto Pedro Costa, que encabeçava a lista rival, conseguiu apenas 37 por cento dos votos (320). Foram ainda contabilizados 17 votos em branco e sete nulos (3 por cento).No total, 860 sócios participaram nestas eleições.