Edgar Pinho toma posse sábado

O novo presidente da direcção do Varzim, Edgar Pinho, endereçou aos associados, através do site do clube, um convite para participarem no ato de posse oficial dos órgãos sociais eleitos a 28 de setembro, que terá lugar no próximo sábado, às 18 horas, no centro de congressos do hotel ‘Axis Vermar’, unidade hoteleira situada a norte do Estádio do Varzim.





Entretanto, a equipa poveira voltou esta segunda-feira aos treinos para preparar a receção ao Estoril, domingo, às 15 horas, em jogo da Taça de Portugal.