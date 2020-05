Edgar Pinho: «Vamos ser obrigados a fazer obras no estádio no pós-Covid-19»

Edgar Pinho está bem ciente dos ajustes que serão necessários no Estádio do Varzim para, na próxima época, receber jogos da 2ª Liga. Em declarações no programa 'A Alma Que Nos Une', em estreia nesta sexta-feira no Facebook do clube poveiro, o presidente explicou o impacto do pós-coronavírus.





"Vamos ser obrigados a fazer obras no estádio nos próximos dois, três anos para reunir as condições necessárias para jogarmos no pós-Covid-19, nomeadamente nos balneários e na zona de receção aos adversários. Tão breve quanto possível vamos ter de iniciar essas obras", revelou o líder máximo do emblema varzinista, ele que foi um dos convidados, a par do vice-presidente Américo Campos.