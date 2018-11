Eixo defensivo fragilizado

O Varzim prossegue a preparação para a receção ao Ac. Viseu e Silvério continuar a treinar-se sob vigilância, o que, somado à lesão de Jeferson, faz subir para dois os centrais com algumas limitações físicas.

É certo que Silvério tem fortes probabilidades de recuperar a tempo do embate com os viseenses, mas se a evolução do jogador emprestado pelo Rio Ave não for a desejável, limitará as opções de Nuno Capucho para o eixo da defesa e dois nomes: Nelson Agra e Sandro, este último com a participação em apenas dois jogos esta época.

Por outro lado, o trinco Nelsinho também continua no boletim clínico.