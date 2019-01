Elízio rescindiu com o Nacional e já é jogador varzinista

O defesa-esquerdo brasileiro Elízio, logo após a rescisão do contrato com o Nacional, onde não foi utilizado esta temporada, vinculou-se ao Varzim e já assistiu ao jogo-treino nesta tarde de sexta-feira com os luxemburgueses do FC Progrés Niedeskom que se encontra há uma semana a estagiar na Póvoa de Varzim, no Monte de S. Félix.Nesse jogo-treino, o mais recente reforço de inverno do Varzim viu da bancada a sua nova equipa derrotar a equipa do Luxemburgo por 2-1 com golos de outro reforço de inverno, Ricardo Barros, e do brasileiro Júlio Alves (ex-Cesarense).