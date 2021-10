Emílio Pinho é o novo treinador de guarda-redes do Varzim

Emílio Pinho, antigo guarda-redes do Famalicão, Aves e Paços de Ferreira, é o novo treinador de guarda-redes do Varzim.





O técnico de 49 anos junta-se a António Barbosa no comando da equipa, depois de um período nas camadas jovens do Rio Ave e no Maia Lidador, onde tinha iniciado a época de 2021/22.Esta contratação serve para colmatar a saída do anterior treinador de guarda-redes dos poveiros, Tó Ferreira, que ruma à Arábia Saudita, onde vai integrar a equipa técnica de Daniel Ramos , ex-treinador do Santa Clara, no Al Faisaly.