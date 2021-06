Empresário de Patrick Fernandes desmente comunicado do Varzim

Já depois de o Varzim ter emitido um comunicado a relatar uma suposta quebra de acordo por parte de Patrick Fernandes tendo em vista a continuidade do jogador na Póvoa de Varzim, a MNM Sports Management, empresa que gere a carreira do avançado, desmentiu a situação. No comuniciado emitido pela empresa liderada por Fernando Meira, de resto, é referido que os representantes de Patrick Fernandes vão agir judicialmente contra o clube.





"O Varzim Sport Clube publicou hoje, na sua página oficial do facebook, um comunicado sob a epígrafe "Patrick Fernandes".O teor do aludido comunicado contém afirmações totalmente falsas as quais atentam contra o bom nome do jogador Patrick Fernandes, da empresa MNM – Sports Management Lda. e do seu legal representante Fernando José da Silva Freitas Meira.Para que a verdade dos factos seja reposta cumpre informar o seguinte:-o jogador Patrick Fernandes ingressou no Varzim Sport Clube, em Janeiro/2021, por empréstimo da Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD, até final da presente época desportiva de 2020/2021;-esta transferência por empréstimo concretizou-se com a assessoria da MNM - Sports Management Lda. e só foi possível dada a celeridade, clareza e objetividade imposta na negociação encetada com o então Vice-Presidente do Varzim Sport Clube, Américo Campos;-no próximo dia 30 de Junho de 2021 o jogador Patrick Fernandes terminará o vínculo que vem mantendo com a Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD;nesse sentido, a direção do Varzim Sport Clube, não obstante ter pleno e perfeito conhecimento que o jogador Patrick Fernandes é representado pela MNM - Sports Management Lda., contactou diretamente o atleta para lhe apresentar uma proposta de contrato de trabalho;-no dia 31.05.2021, o jogador, acompanhado de um representante da MNM - Sports Management Lda, deslocou-se à sede do Varzim Sport Clube, onde reuniu com o Presidente e um Diretor do clube, tendo-lhe sido transmitida uma proposta com vista à celebração de um contrato de trabalho desportivo válido para uma época desportiva (2021/2022) mas com uma retribuição inferior àquela que o jogador vinha auferindo;em momento algum o jogador ou a sua representante, a MNM - Sports Management Lda., transmitiram ao Varzim Sport Clube a aceitação da aludida proposta, tanto mais que o jogador tem, como tinha na altura, outras propostas de outros clubes;-jamais o jogador ou a MNM - Sports Management Lda. acordaram com quem quer fosse do Varzim Sport Clube celebrar qualquer contrato de trabalho com efeitos a partir do dia 1 de Julho de 2021;O Futebol necessita, prementemente, de pessoas que saibam estar e que tenham consciência da responsabilidade que é dirigir uma instituição como os clubes, muitos deles centenários, representativos de regiões e de gentes apaixonadas pelo desporto rei.A MNM - Sports Management Lda. e o seu legal representante Fernando José da Silva Freitas Meira desenvolvem a sua atividade reconhecidamente de forma séria e honesta quer em Portugal, quer em vários países do Mundo, nunca tendo sido alvo de um ataque como aquele que consta no comunicado em apreço.Consequentemente, a MNM - Sports Management Lda., o seu legal representante Fernando José da Silva Freitas Meira e o jogador Patrick Fernandes reservam-se o direito de agir judicialmente na defesa da sua honra e do seu bem nome o que farão, no momento, lugar e modo que entenderem mais adequados.Por último esclarecer que as pessoas que atualmente dirigem o Varzim Sport Clube jamais serão confundidas com o clube, a sua massa adepta e toda a população Poveira em geral, estes últimos merecedores do maior respeito e apreço por parte da MNM - Sports Management Lda. e em particular do seu legal representante, Fernando José da Silva Freitas Meira."